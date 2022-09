Senigallia, il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio in visita: «Lo Stato deve fare di più»

SENIGALLIA - Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio si è recato oggi a Senigallia per «mostrare la nostra solidarietà ai fratelli marchigianie sono venuto anche ringraziare le decine e decine di volontari che stanno facendo un duro lavoro qui per spalare il fango, pompare l'acqua, accatastare masserizie, portarle in discarica, fare tutto quello che è possibile per assistere la popolazione».

Piedi nel fango

Marsilio ha voluto «vedere, per mettere i piedi nel fango, per capire che cosa accade in certi certe situazioni in certi momenti e credo che sia anche utile comprendere lo stato dei luoghi, per tentare di dare anche un piccolo contributo, con la prevenzione, nel costruire sistemi più resilienti, sistemi più sicuri e affrontare questa emergenza idrogeologica e colpisce la gran parte del paese e anche l'Abruzzo».

«Fare le opere prima dei disastri»

«Bisogna fare le opere ben prima che accadono i disastri - ha proseguito - Noi stiamo spendendo i fondi a disposizione per affrontare dissesto idrogeologico la messa in sicurezza rispetto alle frane corsi d'acqua e così via però purtroppo ne abbiamo catalogato già oltre un miliardo di opere per la disponibilità dello Stato è molto inferiore. Lo Stato dovrebbe investire di più, dare più soldi per potere realizzare queste opere e alla lunga quei fondi verrebbero risparmiati rispetto quello che più si spende quando accadono questi disastri che ci mettono in ginocchio».