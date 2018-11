Due amiche 17enni cadono dopo aver scattato un selfie e muoiono affogate

di Alessia Strinati

Morire per un selfie. L'ennesimo dramma legato al desiderio di scattarsi una foto si è consumato in India dove due ragazze adolescenti, di cui non si conosce il nome, sono morte dopo essersi fatte un selfie, precipitando da un muro. Le 17enni sono state trovate senza vita a Mumbai, nello stato occidentale del Maharashtra. Inizialmente si è pensato potesse essere un suicidio, ma l'ipotesi più probabile sembra essere invece quella di un incidente.Secondo quanto riporta il Daily Mail , le due avrebbero fatto appena in tempo a cambiare la foto profilo su Whatsapp prima di precipitare da un muro in un fosso, morendo poi affogate. Pare che le due fossero molto legate: vestivano nello stesso modo, stavano sempre insieme, per questo di è pensato avessero deciso di togliersi deliberatamente la vita.Sconvolti i genitori, che sapevano bene della loro amicizia. Le due sono state avvistate in prossimità del luogo dell'incidente prima che accadesse il dramma, ma nessuno ha pensato potessero togliersi la vita.