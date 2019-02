Cameriera stuprata e minacciata di licenziamento: 5 anni al cuoco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

BASSANO - Era alla sbarra per aver stuprato una sua sottoposta dopo averla trascinata a forza in uno stanzino della mensa dell'ospedale di Bassano, dove lavoravano entrambi come addetti alla ristorazione interna. Lui ha sempre sostenuto che quel rapporto era consenziente, ma le accuse nei suoi confronti sono state giudicate fondate dal tribunale di Vicenza, che ieri ha condannato Antonio Padovan, 36enne di Segusino, a 5 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata nei confronti della collega, una vicentina di 37i. La donna, che si...