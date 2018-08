«Seguimi, facciamo sesso», lui è stupito dall'offerta hot e lei gli ruba la collana d'oro

di Paola Treppo

PRATA (Pordenone) - Offre una un uomo di 78 anni, sussurrandogli in un orecchio l'avance spinta e approfitta del suo stupore per sfilargli la catenina in oro; è successo a Prata di Pordenone.L'anziano si trovava di fronte alla macelleria del paese quando una donna, bionda, di circa 25 anni, senza apparenti inflessioni linguistiche, lo ha abbracciatoPochi istanti che sono stati sufficienti per impossessarsi della, del valore di circa 800 euro. Qualche attimo dopo, la giovane si è dileguata tra la folla con il bottino. Indagano i carabinieri di Sacile.