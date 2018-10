Segnala tentativo di rapimento della nipotina: tutto falso, denunciato

PORTICI - Ai carabinieri segnala il tentato rapimento della nipotina nei pressi di una scuola, ma è falso: per questo motivo un 34enne, incensurato, è stato denunciato per procurato allarme. L'episodio è avvenuto a Portici. L'uomo, residente nel comune vesuviano, ha telefonato al numero di emergenza 112 segnalando il tentato rapimento della nipote di sei anni a opera di soggetti di apparente etnia rom, nei pressi di un istituto scolastico della zona. Sull'episodio sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione. Sentita in merito al fatto, la madre della bambina nonché sorella dell'uomo, una 42enne, ha escluso categoricamente quanto da lui denunciato.

