Albero sui cavi della seggiovia, passeggero si lancia come in un film

È durata circa un'ora l'emergenza in località Spiazzi di Gromo, dove una pianta è caduta sui cavi della seggiovia. L'impianto è stato riaperto. Una persona che si è lanciata dal seggiolino ha riportato la frattura di un femore. Le persone rimate bloccate al freddo sui seggiolini sono state una ventina.



A causare la caduta della pianta è stato il forte vento che si sta abbattendo oggi sull'alta valle Seriana. Sul posto per evacuare la seggiovia sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino e l'elisoccorso.



La seggiovia rimasta bloccata in Val Seriana è quasi completamente evacuata. Lo rende noto il soccorso alpino in un tweet aggiungendo che c'è un ferito. «Si è lasciato cadere dalla seggiovia a bassa quota: ha riportato una sospetta frattura», si legge nel tweet. La seggiovia è stata fatta girare con un motore diesel ausiliario.

