Sedicente avvocatessa ubriaca scatena putiferio in hotel per non pagare il conto

BASSANO DEL GRAPPA - Una donna moldava di 33 anni, E.C, residente in Sicilia e, da una decina di giorni cliente dell’di viale Diaz nel pomeriggio di ieri in stato diha scatenato un putiferio per raccogliere: ubriachezza molesta, oltraggio a pubblico ufficiale e insolvenza fraudolenta. Verso le 17 di ieri la donna alla richiesta di pagare in parte il conto accumulato di(alto perdi bevande), dopo il piccolo acconto versato all’ingresso, ha aggredito verbalmente il titolare dell’hotel, il 74enneche preoccupato ha chiamato il 113. All’arrivo della pattuglia la moldava si è scatenata connei confronti agenti. E.C. è stata così caricata nella volante e accompagnata al comando di via Pecori Giraldi, dove ha dato vita a un altro show: ha offeso gli agenti presenti e. All’arrivo dei sanitari del San Bassiano ha offeso pure loro. Dopo la formalizzazione delle denunce con sanzione pecuniaria la donna è stata accompagnata all’hotel Victoria che ha lasciato a bordo di un taxi,. Gli agenti del vicequestorestanno verificando se E.C. possa risultarepresso altri hotel del territorio.