Se gli Ufo volano sull'Italia: online un dossier su avvistamenti in più città

Un intrigante dossier relativo ad avvistamenti ufo è online sul web nelle ultime ore. Gli ufo files riguardano strani oggetti volanti non identificati osservati su alcune località italiane riguardanti le province di Genova, Milano, Cosenza e Vicenza: è solo il primo gruppo di avvistamenti riguardanti altre zone dello Stivale interessate da questo fenomeno e che saranno pubblicati anche nel prossimo periodo.I casi sono stati segnalati al C.UFO.M., alias Centro Ufologico Mediterraneo associazione di ricerca senza scopo di lucro, che sotto la guida del Presidente e fondatore dr. Angelo Carannante ha svolto le opportune indagini anche con inquirenti sui luoghi dei fatti, postando un esaustivo rapporto di indagine sul sito ufficiale www.centroufologicomediterraneo.it con approfondimenti ed immagini e da cui è possibile collegarsi a CUFOMTV dove sono postati i videotrailer degli eventi. Sono talmente importanti che di essi si parlerà nel prossimo convegno di Manfredonia di sabato 14 aprile ore 18,00 con ingresso gratuito, ma anche in quelli successivi di Caserta, Rho e Bacoli. Nel dettaglio, a Genova Riverolo, la notte del 9 febbraio 2018, intorno alle 23 e 30, è accaduto che l’attenzione di una signora è stata attratta da una strana sfera luminosa che le sembrava “una stella molto grande e luminosa nel cielo sereno”.Ad occhio nudo la testimone non percepiva movimenti, ma l’ovni le appariva bicolore, rosso e blu scintillante. A questo punto ha scattato foto e girato dei video scoprendo che l’oggetto si muoveva. Per tagliare ogni dubbio ed escludere che fosse il suo braccio a muoversi, la signora si appoggiava ad un muro per mantenere ferma la ripresa constatando che effettivamente l’ufo si muoveva, come confermato dalle analisi del C.UFO.M. L’avvistamento dopo quella sera non si è più ripetuto. Altro avvistamento che parimenti appare inspiegabile è quello avvenuto a Cassola (Vicenza), in pieno giorno, dove un uomo ha avvistato in cielo, non lontano prospetticamente dalla luna, uno strano oggetto di colore bianco che si è spostato lentamente. Poi lo strano “velivolo” ha stazionato ed ha compiuto anche manovre, cambiando colore, che appaiono talmente veloci da ritenersi impossibili per velivoli umani anche per i cambi di direzione straordinari. Si calcola che l’oggetto abbia compiuto decine di chilometri in poche frazioni di secondo. Gli ufologi mediterranei hanno avuto conferma dell’avvistamento anche da altri testimoni che hanno girato, nello stesso giorno, un video di un oggetto luminoso, presumibilmente lo stesso, nel milanese. Anche la Provincia di Milano e precisamente Peschiera Borromeo è stata teatro di probabili eventi ufologici, ripresi in diverse date da una signora in piena notte dal proprio balcone di casa. I ricercatori del C.UFO.M., recatosi sul luogo degli eventi hanno raccolto tutto il materiale, fatto rilievi ed intervistato la testimone. Dai numerosi riscontri effettuati è risultato che alcune luci che appaiono nelle foto e nei video sono effettivamente difficilmente spiegabili in termini convenzionali, risultando oltremodo interessanti.Tra questi oggetti uno è risultato particolarmente intrigante, in quanto sembra composto da due parti luminose divise da una sezione scura e che alcune volte sembrano formare un unico blocco. Altro ufo file estremamente interessante è quello proveniente da Cosenza, dove la popolazione locale è rimasta molto colpita, tanto da generare sconcerto e un po’ di paura, da alcuni aerei che hanno sorvolato a quota certamente non alta, la città. Molti testimoni hanno detto di aver avvistato dei globi luminosi bianchi, scattando delle foto e girando anche dei video presenti su youtube, che sembravano inseguiti dagli aerei. Alcuni degli oggetti potrebbero essere spiegati con dei pollini, mentre altri sono apparsi piuttosto grandi ed avvistati anche ad occhio nudo da alcune persone. Taluni dei casi citati sono recenti, mentre altri risalgono ad alcuni mesi addietro: il C.UFO.M. ha voluto svolgere un lavoro approfondito di indagine per ottenere risultati affidabili. Trattandosi di oggetti volanti non identificati, una spiegazione potrebbe sempre saltare fuori. Tuttavia, per ora siamo di fronte a degli ufo. Eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente resi pubblici.