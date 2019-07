Scuote il figlio di tre mesi che piange e lo uccide «Stesse lesioni di un incidente»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nove anni di reclusione: questa la condanna inflitta ad unche ha iniziato a scuotere il, fino ad, dopo avergli causato lesioni che, secondo le perizie disposte dagli inquirenti, avevano lo stesso effetto di un grave incidente d'auto.Era il 7 dicembre 2016 quando l'allora 23enne, di Ebbw Vale, in Galles, era impazzito mentre si trovava da solo in casa col piccolo Cody, ildi appenaavuto dalla compagna. Il piccolo non smetteva di piangere e il papà, in un raptus, ha iniziato a scuoterlo ripetutamente e con violenza, fino a causargli dei danni cerebrali che lo hanno mandato in coma. Dopo un giorno d'agonia, il bimbo morì.Il ragazzo, nel panico, aveva chiamato disperatamente un'ambulanza, raccontando agli investigatori che il figlio era morto per cause accidentali. come riporta anche Wales Online , aveva infatti dichiarato inizialmente: «Lo stavo tenendo in braccio, quando mi è sfuggito, è rimbalzato sul letto e ha battuto la testa sul pavimento». L'autopsia, però, lo smentì, rivelando anche altre lesioni pregresse.L'iter processuale è durato fino a due giorni fa, quandoè stato. I suoi legali avevano cercato in tutti i modi di ottenere delle attenuanti, sostenendo il pentimento dell'imputato e la mancanza di premeditazione: «In quel momento era molto stressato, nei sei giorni precedenti all'omicidio aveva lavorato in fabbrica per ben 65 ore ed era frustrato dal non riuscire a far avere una vita economicamente dignitosa per il piccolo. Si è mostrato pentito ed ha ammesso di aver fallito come padre e come essere umano». Alla fine, i giudici hanno deciso per una sentenza di nove anni di carcere.