Covid, la Puglia chiude tutte le scuole. Emiliano: «L'aumento dei contagi è colpa della riapertura»

La Puglia chiude tutte le scuole: dalle elementari a medie e superiori, sospesa la didattica in presenza. Lo ha annunciato il governatore pugliese Michele Emiliano su SkyTg24: «Abbiamo dovuto prendere una decisione difficile, quella di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado», ha detto Emiliano durante la trasmissione «I numeri della Pandemia». «Nelle scuole primarie abbiamo numeri pesantissimi, restano escluse dal provvedimento le scuole per l'infanzia, dove la frequenza non è obbligatoria», ha aggiunto. «Abbiamo verificato - ha concluso - che l'aumento dei contagi è coinciso con la riapertura delle scuole».

IL BOLLETTINO DI OGGI: RICOVERI IN AUMENTO È stato sfondato anche il tetto dei 700 ricoveri Covid: in Puglia la situazione negli ospedali si fa sempre più critica. Fino a ieri erano 697 i pazienti assistiti nei reparti, oggi sono 760, un incremento di 63 unità in appena 24 ore. Il trend è in continuo aumento, tanto che la Regione ieri sera è stata costretta a sospendere i ricoveri nelle strutture pubbliche fino a nuovo ordine. Sotto stress anche Pronto soccorso e 118: in appena otto ore, dalle 8 alle 16, nei nove Pronto soccorso della provincia di Bari sono stati assistiti 252 pazienti, sei in codice rosso e oltre una settantina di casi sospetti Covid.

Una escalation che preoccupa l'assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco: «Il numero giornaliero dei casi in costante aumento delinea uno scenario preoccupante», ha ammesso. Il bollettino oggi riporta 772 nuovi positivi, nuovo record pugliese dall'inizio dell'emergenza sanitaria. E ci sono stati anche 13 decessi, 63 negli ultimi cinque giorni. Quasi la metà dei nuovi positivi sono in provincia di Bari (359); poi 117 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Taranto, 86 nella provincia Bat, 39 in provincia di Lecce e, pure, 39 in provincia di Brindisi; 4 i residenti fuori regione e 1 in provincia non nota.

Le morti sono 7 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Bari e una ciascuna nelle province di Brindisi, Bat e Taranto. Il totale degli attualmente positivi sfiora ormai i 10mila casi, per la precisione sono 9.437 i pugliesi contagiati. I pediatri, per provare a frenare il virus, hanno chiesto al governatore Michele Emiliano e allo stesso Lopalco di sospendere per 14 giorni le lezioni in presenza in tutte le scuole, e la Regione ha detto «sì». Non solo: l'altra proposta della Federazione italiana medici pediatri è di utilizzare i test rapidi nelle scuole per decidere sui rientri degli studenti in quarantena.

