Scuole chiuse a Roma pure domani per il maltempo ecco gli altri Comuni

Scuole chiuse a Roma anche il 30 ottobre a causa del maltempo. È stata pubblicata una nuova ordinanza dal Comune di Roma.





Le altre province:



In provincia di Latina, istituti chiusi a Pontinia, Circeo, Priverno e Sabaudia.



Scuole chiuse in tutto il Veneto: attività didattica sospesa nelle province di Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo, Padova.



Prolungata la chiusura anche nelle province di Udine e Pordenone.



Studenti a casa anche in Trentino con le scuole chiuse in provincia di Trento.



Scuole chiuse anche a Capri: il sindaco ha firmato un'ordinanza assunta a titolo precauzionale. Nel napoletano chiusi gli istituti anche a Gragnano e Castellammare di Stabia. Dovrebbe arrivare a breve anche l'ordinanza di chiusura delle scuole di Pozzuoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA