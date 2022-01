Scuola, cambiano le regole della quarantena. Costa: «Circolare in arrivo»

Scuola, cambiano le regole della quarantena per le classi. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa - intervenuto a 'Effetto Giorno' su Radio 24 - ha annunciato l'arrivo, tra oggi e domani, di una circolare che chiarirà le dinamiche che fanno scattatere le misure di prevenzione a scuola. «Nei casi di positività che fanno scattare la Dad - ha spiegato Costa - i ragazzi si intendono in autosorveglianza e non più in quarantena».

APPROFONDIMENTI IL DATO Una donna incinta su due non è vaccinata. E una su 6...

Scuola, in arrivo circolare

Così come «per il ritorno in classe di guariti e vaccinati con solo il tampone (senza il certificato del medico, ndr) la circolare dovrebbe arrivare al massimo all'inizio della settimana prossima». Più tempo servirà invece per le altre modifiche, ha specificato ancora Costa, tra cui il sistema delle zone colorate o il fatto di poter evitare il ricorso alla Dad per gli studenti vaccinati: «per queste misure serve modificare dei Dpcm, e quindi serve un consiglio dei ministri che potrebbe arrivare dopo il voto per il Quirinale all'inizio della settimana prossima». «Sono ottimista - ha concluso Costa - domani arriverà il voto decisivo per Quirinale e all'inizio della settimana prossima i cambiamenti necessari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA