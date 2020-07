Scuola, se lockdown a settembre lezioni garantite online: da 10 a 15 ore per elementari e medie, a 20 per le superiori

Scuola, se lockdown lezioni garantite online: da 10 a 15 ore per elementari e medie, a 20 per le superiori. La didattica online, a settembre, si potrà fare solo nelle scuole superiori, riporta Lorena Loiacono per Il Messaggero. Lo stabiliscono le linee guida sulla didattica digitale integrata che il ministero dell'Istruzione guidato da . Laonline, a settembre, si potrà fare solo nelle scuole superiori, riporta Lorena Loiacono per Il Messaggero. Lo stabiliscono le linee guida sulla didattica digitale integrata che il ministero dell'Istruzione guidato da Lucia Azzolina ha messo a punto in attesa dell'approvazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Se negli istituti superiori non si riuscisse a trovare lo spazio sufficiente per tutti, la didattica potrebbe spostarsi online ma solo in parte: le scuole potranno organizzarsi con dei piani ad hoc, basati su una turnazione che lascerebbe a casa una parte di alunni. In caso malaugurato di lockdown a settembre lezioni garantite comunque online: da 10 a 15 ore per elementari e medie, a 20 ore invece per le scuole superiori.

Ultimo aggiornamento: 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LEGGI ANCHE: