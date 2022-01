Scuola, Dad alle elementari con 2 contagi in classe. Medie e superiori, con 3 positivi a casa i non vaccinati. Governo: rientro il 10 gennaio

Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatterebbe solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati resterebbero in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Anche alle superiori, fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2. Questa la proposta del governo sulle misure per le quarantene, in vista del ritorno in classe a gennaio. È quanto prevede la bozza del decreto sulle nuove misure anti-Covid.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Quarantena a scuola: con uno-due-tre positivi in classe quando... POLITICA Cabina di regia sulle prossime regole Covid, l'attesa dei... CABINA DI REGIA Cabina di regia, obbligo di vaccino per over 50 fino al 15 giugno.... LA GUIDA Green pass obbligatorio, multe e sanzioni: cosa rischia chi ne... LA GUIDA Il Green Pass dopo la guarigione sarà automatico, ecco come...

Cabina di regia, obbligo di vaccino per over 50 fino al 15 giugno. Super pass sul lavoro ma anche per banche e parrucchiere

Scuola, alcune Regioni chiedono slittamento rientro in classe

A quanto apprende l'Adnkronos, nel corso dell'incontro con il governo sulle nuove misure anti-Covid, alcune Regioni avrebbero riprovato a lanciare la richiesta, di fronte al trend dei contagi in aumento, di non riaprire subito le scuole, tenerle chiuse almeno altri 15 giorni. Sul punto tuttavia non ci sarebbe stata nessuna apertura, infatti l'esecutivo avrebbe confermato la riapertura dal 10.

I governatori chiedono di abbassare, per le superiori, a 3 contagi in classe la soglia che farebbe scattare la Dad. Il numero indicato dal Governo sarebbe 4. Tra le richieste, i presidenti di Regione ribadiscono la necessità che il Cts si esprima sulla data di ripresa delle scuole. Tra le proteste più accese dei governatori, la questione sulle difficoltà legate al sistema di tracciamento: diversi governatori hanno discusso sull'utilità o meno dei tamponi agli asintomatici, che - dicono - sottraggono risorse umane per le vaccinazioni e attività ordinaria.

Ultimo aggiornamento: 20:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA