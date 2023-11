Studente 15enne dà un pugno al petto alla prof dopo un rimprovero, la donna in ospedale

Uno studente di 15 anni dell'Its Rossi Doria di Marigliano, provincia di Napoli, ha sferrato un pugno al petto di una delle sue insegnanti, una donna di 64 anni, probabilmente dopo un rimprovero. L'aggressione, avvenuta ieri, ha causato apprensione e paura tra gli studenti e il personale scolastico.

La prof in ospedale

La professoressa, visibilmente impaurita, si è recata immediatamente in ospedale per una visita medica. Fortunatamente, i sanitari non hanno emesso alcuna prognosi nei suoi confronti, e al momento sembra stare bene. Nonostante la mancanza di conseguenze fisiche gravi, l'atto di violenza ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza all'interno della scuola.

Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente: i carabinieri sono giunti sul luogo dell'incidente, e il ragazzo responsabile dell'aggressione è stato affidato ai suoi genitori.