Scudetto Napoli, i bimbi scrivono al preside: «Possiamo venire a scuola con i capelli azzurri?». La risposta del dirigente è esilarante

I festeggiamenti per l'ormai imminente scudetto del Napoli coinvolgono tutti, grandi e piccini. È per questo che gli studenti dell'Istituto comprensivo Sauro-Errico-Pascoli (in zona Secondigliano) hanno deciso di presentarsi in presidenza con una lettera all'indirizzo del dirigente scolastico. Il contenuto? Una richiesta molto particolare: «La classe IIAp chiede di poter venire a scuola con i capelli azzurri per festeggiare lo scudetto tanto atteso del Napoli».

La lettera al preside dei giovani studenti-tifosi

I bambini si sono poi spinti oltre (forse troppo): «Inoltre la classe chiede l'uscita anticipata come regalo. Confidiamo nel vostro buon cuore». Il preside Piero De Luca, riporta il Corriere del Mezzogiorno, ha datO una risposta che di certo non avrà deluso i giovani studenti-tifosi: «Ma certo che possono, anzi devono. Anche io mi tingerò barba e capelli di blu». Per l'uscita anticipata, invece, probabilmente non ci sarà nulla da fare.