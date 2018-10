Terremoto di magnitudo 6.8: epicentro in Grecia, avvertita anche in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6,8 con epicentro nella costa occidentale del Peloponneso, in Grecia, è stata avvertita alle 00.54 anche in tutta la Puglia. Segnalazioni e paura nel Salento, con la scossa che è durata diversi secondi. Numerose le telefonate ai vigili del fuoco ma per ora non si registrano danni a persone e cose. Nella notte allerta tsunami nel basso Adriatico e nel mar Jonio, poi per fortuna rientrato. Un'onda anomala, ma di altezza miderata, è stata registrata sulle coste della Calabria e nel Tarantino.Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e su tutto il versante jonico dell'Italia meridionale fino a Malta. L’epicentro è stato localizzato a sud-ovest dell'isola greca di Zacinto, ad una profondità di 10 chilometri, e l'area sembra interessata a significativi fenomeni tellurici. Nello stesso distretto poco prima della scossa avvertita in Italia ve ne era stata una alle 00,22 e l'ultima, la terza, alle 1,09, entrambe di magnitudo 5 della scala Richter.Numerose le chiamate ai vigili del fuoco soprattutto nella fascia da Lecce a Maglie e fino a Presicce. Nonostante il panico non si sono registrati interventi particolari.I maggiori danni sono stati registrati a Zante, in particolare nel maggior porto dell'isola, che comunque resta in funzione. Per diverse ore la fornitura di energia elettrica è stata interrotta. «Stiamo controllando tutti i villaggi dell'isola, dove ci sono numerosi vecchi edifici», ha detto il portavoce della protezione civile Spyros Georgiou, aggiungendo che la mancanza di elettricità rende le cose più difficili, ma i tecnici sono al lavoro e si spera che presto verrà ripristinata. In una delle vicine isole Strofadi sono stati segnalati pesanti danni all'antico monastero, di cui è crollata gran parte della torre. Parte di una chiesa è crollata anche nella città di Pyrgos, sulla costa.