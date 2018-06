Scopre che il marito ha un'amante dai segni dell'acne: cosa l'ha incastrato

di Alessia Strinati

Scopre che il. Una ricerca degna di un valido investigatore quella di una donna sposata da due anni originaria di Erzincan, città della Turchia con cui viveva insieme al marito. La moglie ha scoperto che il consorte aveva un'dai segni dei brufoli sulla maglietta.Come riporta Metro , dopo averlo visto rientrare in casa, l'uomo si è spogliato e togliendosi la maglietta bianca ha notato dei puntini rossi, come se qualcuno gli avesse tolto i brufoli dalla schiena, in un punto in cui sicuramente non sarebbe potuto arrivare da solo. Uno strano segnale che ha spinto la donna ha fare delle domende a cui il marito ha però risposto in modo evasivo cambiando argomento in fretta.Ormai il sospetto si era però insinuato nella sua mente, così la moglie ha spiato di nascosto il telefono scoprendo su WhatsApp delle conversazioni esplicite con l'amante. «In realtà stava dicendo alla sua ragazza che sua moglie aveva iniziato a sospettarlo a causa della sua acne», ha raccontato l'avvocato della donna che nel frattempo ha chiesto il divorzio, «Ho già esaminato molti casi di divorzio, ma questa è la prima volta che vedo qualcosa del genere. 'Sherlock Holmes era solo un po' meglio di questa donna»