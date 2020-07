Scoppia bombola del gas, bambina di 4 anni scaraventata contro la parete: è gravissima

Rivoli Veronese - Una bambina di 4 anni è rimasta gravemente ferita poco dopo le 17 di oggi a Rivoli Veronese dallo scoppia di una bombola del gas utilizzata in casa per cucinare. La piccola è stata investita dall'esplosione e scaraventata contro una parete di casa. Soccorsa dagli operatori del 118 di Verona, giunti sul posto con un'automedica ed un'ambulanza, è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme propagatesi e messo in sicurezza l'abitazione, ed i carabinieri della Compagnia di Caprino per le indagini del caso.

LEGGI ANCHE:

Tragedia in Sardegna, padovana precipita dalla scogliera e muore davanti alla figlia

Ultimo aggiornamento: 22:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA