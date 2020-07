Scooter contro un camion, morti papà e figlia di 13 anni. La tragedia al ritorno dal mare

Tragico incidente stradale a Gatteo, nel Cesenate: un uomo di 44 anni e la figlia di 13 anni sono morti in uno schianto mentre viaggiavano in scooter. Il mezzo guidato dal papà è finito contro un camion alla rotonda dei Fienili, sulla via provinciale Rigossa: stavano tornando dal mare.



Il padre è morto sul colpo mentre la ragazzina è stata soccorsa dal 118 intervenuto sul posto: dopo diversi tentativi di rianimazione, non ce l'ha fatta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia locale dell'Unione del Rubicone e appunto il 118. La dinamica di quanto avvenuto non è ancora del tutto chiara. Ultimo aggiornamento: 20:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA