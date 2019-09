Scontro tra un'auto e un camion cisterna Perde la vita un 32enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VASTO - Incidente mortale nel Vastese. La vittima è un uomo di 32 anni, che ha perso la vita in uno scontro tra un'auto e un camion cisterna. Lo scontro è avvenuto sulla corsia percorsa dal mezzo pesante, l'auto dopo l'urto è finita in una scarpata ribaltandosi non lasciando scampo all'occupante.Alcune auto che seguivano sono riusciti a frenare in tempo evitando il tamponamento. Gli automobilisti hanno cercato di portare i primi soccorsi al 32enne, ma la situazione è parsa subito disperata.