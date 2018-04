Scontro tra metro, inferno a Duisburg: "Oltre 20 feriti, due sono gravi"

Due treni della metropolitana si sono scontrati a Duisburg, in Germania, e oltre 20 persone sono rimaste ferite. L'incidente, secondo quanto riportano i media tedeschi, sarebbe avvenuto in una galleria nel quartiere di Meiderich, rende noto un portavoce della polizia locale. Due dei feriti sono in gravi condizioni.

