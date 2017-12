Scontro frontale, 27enne muore sul colpo insieme al suo cagnolino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOLOGNA - Morta insieme al suo cagnolino in un drammatico incidente. Micol Trinelli, è morta in uno scontro frontale avvenuto verso l'una a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese a soli 27 anni. La ragazza stava guidando, quando per motivi che non sono ancora chiari, sarebbe andata a sbattere contro un altro veicolo.L'utilitaria guidata da Micol è andata completamente distrutta nell'impatto e la ragazza non è riuscita a sopravvivere. Con lei è morto anche il suo adorato cagnolino, che viaggiava con la sua padrona nell'auto, nell'impatto anche lui ha perso la vita. Il 51enne che guidava l'altro veicolo è rimasto ferito, ma non sembra sia in pericolo di vita.Per diverse ore la strada è rimasta chiusa al traffico e intanto su facebook i suoi amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore per la vicenda ricordando con affetto la 27enne scomparsa.