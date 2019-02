Strage sulla via del mare frontale tra una Fiesta e un Suv, tre morti

Valeria sbanda con la Punto sull'asfalto bagnato: morta a 27 anni sulla Provinciale

E' diil drammatico bilancio di un incidente stradale accaduto poco prima delle 13 sulla strada provinciale 86 che collega San Pietro Vernotico alle marine sull'Adriatico, in provincia di. Le vittime sono una coppia di Cellino San Marco e una giovane donna di San Pietro Vernotico. Viaggiavano su due diverse auto che per motivi ancora in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente.Nellohanno perso la vita Manuela Vigneri, 40enne, di San Pietro, morta sul colpo, e i, Giuseppe Ferulli, 52 anni, e Alessandra Leuzzi, 42 anni, giunti in condizioni disperate all’ospedale Perrino di Brindisi. Le due auto, una Ford e un suv Nissan su cui viaggiavano le vittime si sono scontrate frontalmente. Ancora poco chiara la dinamica dell’incidente: i rilievi vengono condotti dalla polizia locale di San Pietro Vernotico.