Scontro in autostrada sulla A1 tra auto e Tir: un morto

Una persona ha perso la vita in un incidente automobilistico avvenuto poco dopo le 3 della notte sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra l'allacciamento con la Diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli. Sul luogo dell'evento che ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Ultimo aggiornamento: 11:42