Scontro tra auto e Tir sull'autostrada A1: tre morti a Modena Sud

Tre persone sono morte in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 18 sull'A1 in Emilia Romagna nel tratto compreso tra i caselli di Modena Sud e Valsamoggia, in direzione sud. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco che stanno intervenendo sul posto, nell'incidente sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'autovettura. Il tratto autostradale è stato chiuso per consentire le operazioni di mezza in sicurezza e rimozione dei veicoli.

