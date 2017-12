Scontro tra auto e pullman 33 persone a bordo: «Tre feriti, grave un ragazzo»

PARONA - In un incidente stradale, tra un auto ed un pullman, sono state coinvolto 33 persone a Parona, alle porte di Verona. Secondo una prima ricostruzione si tratta di uno scontro frontale fra l'auto e un pullman dell'Atv, l'azienda pubblica di trasporto urbano.



Tre persone che viaggiavano sull'auto sono state trasportate all'ospedale, una in gravi condizioni. Si tratta di un 21enne che era alla guida del veicolo. I 30 passeggeri del bus sono rimasti illesi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi, oltre ai carabinieri e i vigili del fuoco.

