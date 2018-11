«Devo prendere due bambine»: sconosciuto si presenta all'asilo, è giallo

di Gaia Bortolussi

VENEZIA - «Devo prendere due bambine». Giallo e mistero all'asilo Piccolo Principe di Campagna Lupia, in provincia di Venezia. Ieri mattina un uomo si sarebbe presentato nell'asilo comunale chiedendo di poter portare a casa due bambine. La maestra, seguendo il regolamento scolastico e non riconoscendo l'uomo come familiare, avrebbe chiesto allo stesso individuo di esibire la delega che lo autorizzava a prelevare appunto i minori. In questo caso, come detto, due bimbe.

Permesso che a quanto pare l'uomo non aveva con sé. A quel punto una seconda insegnante sarebbe intervenuta decidendo di chiamare i genitori delle bambine, senza avere però la conferma che l'uomo fosse autorizzato a portarle con sé.

