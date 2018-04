Antonio, scomparso da una settimana: scoperto il cadavere del 18enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUONABITACOLO - Antonio Alexander Pascuzzo è stato trovato privo di vita a Buonabitacolo. Sul posto stanno convergendo i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Pascuzzo era disperso da venerdì scorso. Aveva 18 anni. Ignote ancora le cause della morte.Il ragazzo aveva detto allo zio di uscire a comprare le sigarette e non è più tornato più a casa, né ha dato notizie di sé al padre. Dopo due chiamate alle 22,40 senza risposta, il cellulare è risultato spento. Secondo quanto emerso prima di uscire di casa dello zio ha ricevuto una telefonata e ha detto allo zio che usciva. Il ragazzo è vissuto in Perù con la madre e da giugno era arrivato in Italia per vivere con il padre. «Chiunque lo abbia visto o abbia notizie su che fine abbia fatto ce lo faccia sapere», aveva chiesto il padre che aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri.