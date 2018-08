Scomparsa da tre giorni 14enne trovata senza vita sul fondo di uno stagno

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È statadalla sua scomparsa, purtroppo ormai cadavere. Teya Davies avevae viveva a Clincton Woods, nel Regno Unito, proprio dove è stata trovata priva di vita sul. A lanciare l'allarme sulla sua scomparsa sono stati i genitori, allarmati nel non vederla tornare per cena dopo che si era allontanata da casa.Sono subito scattate le indagini: la città e le aree periferiche sono state passate al setaccio ma per tre giorni non si hanno avuto notizie e tracce dell'adolescente. Per giorni si è sperato di trovarla viva, ma alla fine sono partite le ricerche dei sommozzatori nello stagno che hanno confermato il timore più grande e hanno ritrovato Teya ormai cadavere.Ora sul decesso della 14enne è stata aperta un'inchiesta: non si esclude nessuna ipotesi, ma resta da chiarire come possa essere finita sul fondo dello stagno e quali siano le cause della sua morte. Potrebbe essersi trattato di un incidente, di un suicidio ma anche di un omicidio, come riporta anche il Mirror