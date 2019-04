Lo scoiattolo multicolore: «È il doppio dei comuni». Ecco dove vive

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unodi grandi dimensioni e, soprattutto, con ilformato da, decisamente insoliti. Si tratta di una specie molto particolare, che vive solo in aree circoscritte e che, grazie agli scatti di un esperto fotografo, ha attirato la curiosità degli utenti di tutto il mondo.Il pelo di questo, infatti, non è grigio o marrone, bensì presenta un colore viola, marroncino e arancione. Si tratta, come riporta anche l'Independent , di una specie conosciuta come. Vive infatti in India, e in particolare nella regione del Malabar, ed ha dimensioni pari al doppio degli scoiattoli comuni, sia per quanto riguarda il corpo, sia per quanto riguarda la coda.Ad immortalarlo è stato unindiano, il 39enne, che ha avvistato diversi esemplari di questo particolare scoiattolo in una foresta del Distretto di Pathanamthitta. «Le foto, pubblicate sui social, hanno subito colpito la curiosità degli utenti» - spiega il fotografo - «Non sono sorpreso: questi animali sono rari e difficilmente si lasciano fotografare».