Scippa 94enne e la ferisce al volto: giovane rischia il linciaggio dei passanti

ROMA - Solo l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ha scongiurato il linciaggio per un 29enne romano, con precedenti, che avendo scippato un’anziana donna, facendola cadere a terra, mentre attendeva l’autobus 556, in via Davide Campari era stato bloccato dai passanti inferociti.Con un gesto fulmineo, lo scippatore aveva strappato la borsa che portava sull’avambraccio ad una 94enne romana, facendola sbattere con il volto sull’asfalto. Alcuni passanti, allertati dalle urla della vittima, sono riusciti a bloccarlo dopo una violenta colluttazione. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di evitare il peggio.I militari, infatti, dopo aver tolto l’uomo dalle grinfie dei passanti, lo hanno arrestato. Il ragazzo è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo. Aveva con se la borsa derubata che è stata riconsegnata all’anziana. Dovrà rispondere di tentata rapina e lesioni personali.