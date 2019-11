Scimmia lascia cadere una pietra su un bimbo di quattro mesi e lo uccide

Non si erano accorti di quella scimmia che armeggiava con una pietra sul loro terrazzo. Non avevano idea che quell’animale fosse pronto a lanciare quella che si sarebbe rivelata un’arma mortale. L'animale, infatti, ha lasciato cadere la pietra sopra un bimbo di quattro mesi: il piccolo è stato colpito alla testa ed è rimasto ucciso nella sua casa di Muzaffarnagar, in India. Soccorso immediatamente dai genitori, è stato portato in ospedale dove i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Le scimmie sono una minaccia in tutto il Paese e sono note per i loro attacchi nei confronti delle persone. Nel maggio di quest'anno un primate ha ucciso un uomo di 60 anni e ha ferito altre nove persone dopo aver scatenato il caos in una città dell'India centrale.



Lo scorso ottobre un bimbo indiano di 12 giorni è stato strappato alla madre e ucciso da una scimmia alla periferia di Agra. Alcuni mesi prima, un gruppo di scimmie aveva attaccato due turisti stranieri al Taj Mahal. Le scimmie vanno a caccia di cibo all'ingresso del monumento, dove vengono scansionate le borse dei visitatori che vengono invitati a lasciare eventuali proviste. All'inizio di quest'anno la polizia ha iniziato a usare fionde per prendere di mira le scimmie, sperando che si spaventino.

Ultimo aggiornamento: 19:31

