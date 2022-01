Sciatore precipita sul ghiaccio nel "canale" Huda Paliza, recuperato con l'elicottero

CHIUSAFORTE - MALBORGHETTO VALBRUNA - Sciatore scivola per alcune decine di metri su un canalone, interviene l'elicottero per metterlo in salvo. Lo sciatore di nazionalità straniera si è infortunato mentre scendeva assieme ad un compagno di gita il canale denominato Huda Paliza (o Palica, seguendo la grafia slovena), un canale molto ripido sul versante settentrionale del massiccio del Jôf di Montasio. La chiamata al Nue112 è arrivata dopo le 15.30 di oggi, 23 gennaio: lo sciatore è caduto per alcune decine di metri. La Sores ha attivato la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e Speleologico, i soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea e l'elisoccorso regionale. Quest'ultimo però era impegnato in altro intervento, quindi è stato mobilitato l'elicottero della Protezione civile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA