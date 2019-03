Sciacallo in giardino la mamma lo scambia per una volpe e fa un video

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

UDINE - Metti un pomeriggio uno sciacallo in giardino. Non in mezzo alle campagne, ma in città, a Pordenone, in mezzo alle case. Sulle prime, a Marta Conficoni, 42 anni, mamma di due bambini, quello strano animale che nel primo pomeriggio di domenica aveva fatto capolino nel cortile di casa sua, in via Tramontina, era sembrata una volpe. E come tale l'aveva segnalata, prima agli amici forestali e poi, su loro suggerimento, al servizio di recupero della fauna selvatica. Ma, dopo un accurato esame delle foto scattate dalla signora e...