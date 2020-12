Sorpresi a sciare dopo aver violato il Dpcm, dieci giovani multati per 400 euro

Avevano deciso di passare il weekend sciando sulla neve, nonostante la chiusura degli impianti e le norme del Dpcm che, in zona arancione, vietano di spostarsi da un Comune all'altro senza una vera e propria necessità. Dieci giovani, poco più che ventenni, sono stati sorpresi dai carabinieri e multati per 400 euro ciascuno.

LEGGI ANCHE:

È accaduto in Toscana, all'Abetone. I giovani multati provenivano dalle province di Lucca e Firenze e, volendo approfittare del Ponte dell'Immacolata, avevano deciso di concedersi un week-end sulla neve. Con le abbondanti nevicate dei giorni precedenti, era prevedibile che qualcuno decidesse di violare il Dpcm e andare in montagna nonostante i divieti. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di San Marcello Piteglio (Pt) hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale prevendendo un maggior numero di pattuglie presenti sul territorio, soprattutto in orario mattutino. Nonostante una pioggia incessante che sopra i 1000 metri di altitudine si è trasformata in neve, sono stati organizzati posti di controllo lungo la Strada statale 64 Porrettana, la Strada statale 66 Pistoiese e la Strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero, ovvero le principali direttrici stradali che collegano la montagna pistoiese ai capoluoghi di provincia toscani.

LEGGI ANCHE:

Proprio durante questi controlli i miliari della stazione di Abetone si sono imbattuti sei ragazzi di Lucca, poco più che ventenni che, in piena tenuta da sci, stavano percorrendo la statale 12, in località Val Buia, nel centro paese di Abetone, effettuando delle evoluzione sulla neve con lo snowboard. Immediatamente fermati e identificati, i giovani non hanno saputo fornire altra giustificazione alla loro presenza sul posto se non quella che «erano anni che non c'era una neve così bella all'Abetone e quindi non potevano perdere l'occasione di venire a sciare». Per loro è scattata la multa da 400 euro. Poco dopo, sempre in pieno centro di Abetone, sono stati fermati altri quattro giovani provenienti dalla provincia di Firenze i quali, interpellati in merito, hanno tentato di giustificare la loro presenza all'Abetone perché dovevano acquistare indumenti sportivi presso i negozi locali: peccato che fossero già vestiti con tute da sci e che sul bagagliaio avessero sci e tavole di snowboard pronti all'uso. Anche in questo caso sono stati multati per 400 euro ciascuno.

I carabinieri ricordano che la Toscana è al momento classificata come zona arancione e al suo interno gli spostamenti sono limitati a livello comunale, se non per giustificati motivi di lavoro, salute o stretta necessita. I controlli della compagnia dei arabinieri di San Marcello Piteglio proseguiranno nei prossimi giorni e diventeranno ancora più stringenti a ridosso delle festività natalizie.

Ultimo aggiornamento: 20:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA