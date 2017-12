Schiavizzati e maltrattati dal figlio adottivo: i genitori fuggono da casa

di Nicola Sorrentino

MERCATO SAN SEVERINO. Le violenze e i dispetti verso quella coppia che lo aveva adottato erano state di ogni tipo. E a nulla erano valse le denunce e le segnalazioni alle forze dell'ordine. Ora si è giunti al processo per un ragazzo di 33 anni, mandato a giudizio dalla Procura di Nocera Inferiore con le accuse di lesioni e danneggiamento.Per circa un anno, il ragazzo avrebbe reso un inferno la vita dei suoi genitori, solo adottivi, sottoponendoli a numerose vessazioni di natura psicologica e fisica. Sin da piccolo, quel ragazzo si era sempre mostrato violento ed aggressivo. A farne le spese una sera furono persino i condomini del palazzo, che si videro incendiare i citofoni dello stabile. Ma le vittime "preferite" erano i genitori: se il ragazzo non otteneva i soldi che chiedeva a cadenza quotidiana, cominciava a urlare e a danneggiare qualsiasi cosa avesse sottomano. Nel fascicolo della procura ci sono numerosi episodi legati a litigi scoppiati per i motivi futili e banaliUn paio di questi: il 22 ottobre 2016 il padre gli aveva chiesto dove fossero le chiavi del suo autocarro. Senza una ragione precisa, questo scatenò la rabbia del giovane, che prima aggredì il povero padre, per poi distruggere il vetro e la porta della camera da letto con calci e pugni. A novembre, dopo l'ennesima lite, la famiglia si allontanò volontariamente da casa per paura. Tornando, fu costretta a consegnare 135 euro al ragazzo per calmarlo. Per un episodio identico, i genitori furono scortati dalla polizia a casa, dopo essere fuggiti dalla paura per l'ennesima volta. E anche quando il gip revocò la misura di divieto di avvicinamento, nulla cambiò, con l'imputato che non perse tempo nell'assumere nuovamente gli stessi atteggiamenti violenti di un tempo. Come quando sempre ad ottobre scorso, senza alcun motivo, strappò la tazza dalle mani della madre che faceva colazione, scaraventandola contro il muro. Poi afferrò il televisore e minacciò di scagliarlo fuori dall'abitazione. La donna fu anche colpita con una spazzola per capelli, con tanto di sanguinamento dal naso. A rimetterci in termini fisici fu anche il padre, colpito alla schiena con un pugno dopo un litigio. Dieci giorni fu la prognosi in ospedale. In virtù degli elementi raccolti e delle prove evidenti, la Procura di Nocera Inferiore ha avanzato per l'uomo richiesta di giudizio immediato