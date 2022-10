Incidente frontale contro un furgoncino davanti all'Antica Postumia, l'auto si incendia: ragazzo di 19 anni morto tra le fiamme

po essersi scontrata frontalmente con un furgoncino davanti al ristorante Antica Postumia. A perdere la vita un ragazzo di 19 anni di Altivole nell'incidente mortale un automobilista rimasto inghiottito dalle fiamme.

Terribile incidente, morto un 19enne di Altivole

La Punto su cui viaggiava il giovane ha infatti preso fuoco subito dopo l'impatto frontale con il furgoncino. L'incidente e l'incendio sono avvenuti in via Montegrappa al civico 36, in via Postumia est, nel Comune di Vedelago. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi ma il ragazzo all'interno dell'automobile è deceduto, morto carbonizzato sul colpo. A nulla è valso l'arrivo immediato dei soccorsi, ma per il conducente non c'è stato niente da fare. L'incendio è stato spendo con un estiontore e dei secchi d'acqua. L'autista del furgone è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco, due pattuglie dei Carabinieri per i rilievi del caso, un'ambulanza dall'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto con l'automedica e l'elisoccorso da Treviso. Lunghissima coda sulla Postumia Romana, la strada è stata chiusa.