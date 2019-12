Lodi, schianto tra un'auto e un tir: Domenico muore a 27 anni. Grave l'amico 28enne

Tragedia a Sant'Angelo Lodigiano, dove un ragazzo di 27 anni, Domenico Gallone, è morto dopo uno scontro tra la sua auto e un tir, lungo la provinciale 235. Domenico, residente proprio a Sant'Angelo Lodigiano, era a bordo della sua utiilitaria con un amico al suo fianco, un giovane di 28 anni.

L'amico è stato sbalzato via dal veicolo e si trova ora ricoverato all'ospedale San Matteo di Pavia in gravi condizioni, mentre il 27enne purtroppo non ce l'ha fatta. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte: sul fatto indagano la Procura di Lodi e i Carabinieri.

