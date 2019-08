Schianto tra auto e scooter morto Gianluca, papà 28enne Lascia un figlio di 6 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALERMO - Tragedia a, dove un giovane papà di 28 anni,, è morto in un grave incidente avvenuto ieri notte all’angolo tra corso dei Mille e via Cavallotti: gravemente ferita un’altra persona, di 26 anni, che era con lui. Gianluca lascia un figlio di 6 anni.La vittima era sul suo Piaggio Liberty quando si è scontrato con un’autovettura, per cause ancora da accertare: i soccorsi non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Gianluca, che è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Il 28enne lavorava in un noto locale di Carini: l’amico che viaggiava con lui è ricoverato al Buccheri La Ferla, mentre è rimasto ferito, ma leggermente, anche il conducente della macchina coinvolta nel sinistro.I parenti del giovane papà, dopo aver ricevuto la notizia, si sarebbero riversati in ospedale sconvolti: strazianti le scene al pronto soccorso, dopo il drammatico incidente che ha privato del papà un bambino di appena 6 anni. Tanti i messaggi anche su Facebook: «Riposa in pace Gianluca, eri un grande ragazzo», scrive un amico. «Ti hanno spezzato le ali ma non il tuo meraviglioso sorriso. Sono morta insieme a te», scrive una ragazza.