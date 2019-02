Incidente all'alba gravissima la ragazza di un night club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto frontale sotto la pioggia sulla Superstrada del Liri, all'altezza di Morino (L'Aquila): una ragazza, 20 anni, che era appena uscita dal night dove lavorava è in rianimazione all'ospedale dell'Aquila, mentre l'amica 19 anni, sempre intrattenitrice di sala nel locale notturno, è ricoverata in neurochirurgia ma le sue condizioni non sembrano gravi. Il violento impatto è avvenuto tra un furgone e un'autovettura, alle primissime ore del mattino quando era ancora buio. Il fondo stradale era in quel momento viscido per le piogge cadute sulla vallata nelle ultime ore. Anche al momento dell’incidente cadeva una pioggia fine. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo intervenuti sul posto per i rilievi.