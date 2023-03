Schianto nel Teramano: due giovani morti e due gravemente feriti

TERAMO - Un grave incidente, dove hanno perso la vita due giovani e altri due sono rimasti gravemente feriti, si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi nel comune di Pietracamela (Teramo).

Stando ad un prima e sommaria ricostruzione, l’auto che scendeva in direzione Montorio, dopo un tornante, ha sbandato, ha sfondato il guardrail per poi schiantarsi in una scarpata.

Nel violento impatto avrebbero perso la vita due ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere dell’abitacolo. Mentre gli altri due, forse ragazze, si sarebbero salvati, anche se in gravi condizioni, perché sbalzate fuori dalla vettura.

Sul posto sono intervenuti 4 ambulanze, i vigili del fuoco che, con la luce delle fotocellule, stanno cercando di estrarre i corpi e i carabinieri per tutti i rilievi del caso.