Scende dall'elicottero ma resta impigliato: maestro di sci muore dopo un volo di 400 metri

durante un'uscita di eliski: è morto così undi nazionalità francese, deceduto a seguito di un incidente. È successo intorno alle 12 di stamattina sul versante francese del Monte Miravidi, al confine col territorio di La Thuile (Aosta): in base a una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato nel vuoto da un elicottero a cui era rimasto impigliato e che era ripartito per tornare a valle.LEGGI ANCHE:Giunto sulla cresta della montagna, il pilota ha fatto scendere gli sciatori, compreso il maestro di sci, per consentire loro di affrontare la discesa. Per cause al vaglio delle autorità francesi però il maestro è rimasto impigliato al velivolo, forse con lo zaino o una fibbia: l'elicottero è decollato, senza che il pilota si accorgesse del problema. Dopo pochi secondi di volo il maestro di sci è quindi precipitato.