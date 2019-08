Famiglia pranza e scappa dalla pizzeria senza pagare «E li conosciamo pure»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CONEGLIANO (TREVISO) - Hanno scelto un posizione defilata in terrazza, e, ma prima del caffè sonosgommando, lasciando insalutati ospiti un, e con un palmo di naso i titolari della, che pure li conoscono. È successo alcuni giorni fa allache da quattro anni è aperta in via Ca' di Villa nelle vicinanze della Zoppas Arena.A mezzogiorno si è presentata un'intera famiglia, padre, madre, due bambini piccoli che come riportano i titolari Roberto Ciribolla e Luigina Toffoli nella loro pagina in rete, hanno iniziato le libagioni. «Vergogna ha scritto Roberto Ciribolla - una signora che conosco benissimo e che ora abita nella zona di S. Pietro di Feletto, è venuta da noi con la famiglia, il marito o compagno, una bambina di circa 5-6 anni e un bambino di circa 3 anni, e hanno ordinato di tutto e di più, decisamente fuori del normale. Poi essendo seduti in giardino sono scappati con tanto di sgommata lasciando da pagare il di 86 euro. Mi sembra giusto che ora di questo si interessino i miei legali».