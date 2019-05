Scala, suona cellulare durante il concerto: il pianista si ferma e scatta l'applauso

Fuori programma questa sera alla Scala dove al concerto della filarmonica diretta da Michele Mariotti con il pianista Arcadi Volodos a risuonare, squillante, è stato un telefonino. Fra l'altro non durante il concerto n. 3 per pianoforte e orchestra di Beethoven ma durante uno dei due intimisti bis (un minuetto di Schubert e Siciliano, trascrizioni di Bach e Vivaldi).







Per questo al terzo squillo il pianista russo si è bloccato scatenando l'applauso del pubblico. Un applauso nuovamente ripetuto alla fine, vera, del bis.

