Cassino, sale sulla scala in casa, scivola e muore: il cadavere scoperto dal figlio

Sulle prime si era pensato ad un infortunio domestico. Poi invece si è capito che era stato un malore. Un drammatico malore. Protagonista un pensionato di 76 anni di Cassino che era salito su una scala. Subito dopo ha accusato un malore ed è morto. Sembrava un incidente domestico ma dai primi elementi raccolti dalla polizia del Commissariato di Cassino si è capito che il pensionato era morto per malore fatale nel giardino della sua abitazione di Sant'Angelo.

A soccorrere per primo l'uomo è stato il figlio, ma, nonostante la celerità dei soccorsi, per il pensionato non c'è stato nulla da fare. Tra l'altro i sanitari del 118 avevano attivato anche un'eliambulanza, che però è stata bloccata prima della partenza. Sul posto anche il medico legale per stabilire con esattezza la causa del decesso. Oggi la polizia riferirà in Procura.

Ultimo aggiornamento: 22:16

