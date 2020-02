Sbaglia manovra ed entra con l'auto nel supermercato. Ferita una donna di 73 anni

C'è da rimuovere un'automobile...al banco frigo! Intervento inusuale per i #vigilidelfuoco a Cadegliano Viconago (VA): rimossa un'autovettura finita all'interno di un supermercato per un incidente stradale #3febbraio pic.twitter.com/JXMNgVf0Hb — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 3, 2020

Ultimo aggiornamento: 16:22

Scena singolare in undi Codegliano Viconago, nel varesotto, dove all’improvviso, nei pressi del banco frutta, è apparsa: un uomo, sbagliando manovra con la sua macchina infatti, è letteralmente entrato nel “Dipiù”, travolgendo tra l’altro una donna di 73 anni che stava facendo la spesa.La foto dell’auto in mezzo alla frutta è stata postata dal: l’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 3 febbraio, nel paesino al confine con la Svizzera. Il conducente ha sbagliato marcia: anziché inserire la retro, ha messo la prima, e la sua Opel ha sfondato la porta antipanico del supermarket.La donna ferita è stata portata in ospedale in codice verde: per lei solo qualche contusione, per via degli scaffali che l’hanno colpita, e solo un po’ di paura. La giornata è stata difficile per i dipendenti del supermercato: il giorno prima infatti c’era stata una rapina a mano armata, bottino di 8mila euro.