Uccide la figlia 29enne della compagna con la pistola e si toglie la vita. Si cerca una terza persona

Omicidio-suicidio nel Savonese. Un uomo ha ucciso, sparandole, la figlia della compagna. La vittima ha 29 anni. Poi si è ucciso. é accaduto nel pomeriggio in località Vellego, nel Comune di Casanova Lerrone. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Ad aver sparato è stato Corrado Testa, un agricoltore di 56 anni, e non 70 come scritto precedentemente. La donna uccisa si chiamava Jessica Novaro: lavorava in un supermercato a Borghetto Santo Spirito.

Sconosciute le cause che hanno armato la mano dell’agricoltore. Sarebbe rimasta illesa la mamma della ventinovenne, Maria Donzella. Testa aveva perso la moglie del 2011 in un incidente agricolo. Si cerca una terza persona. Lo riferisce il Secolo XIX.

