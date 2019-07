Uccide la ex al karaoke: si è costituito Domenico Massari «Ma non sono pentito»

«Non sono pentito di quello che ho fatto. Mi spiace solo per gli innocenti coinvolti». Poi si è rifiutato di

nominare un avvocato di fiducia: «Sono consapevole di quello che ho fatto, mi basta quello d'ufficio». La pistola usata per l'omicidio è risultata rubata.

Massari ha esploso 3 colpi in aria, per attirare l'attenzione all'esterno del carcere di Sanremo, poi quando il personale è uscito armato e gli ha intimato il fermo e di lasciare la pistola, lui ha accettato e si è fatto ammanettare senza alcuna difficoltà e senza opporre resistenza. È quanto accaduto ieri notte fuori dalla struttura carceraria di Valler Armea, a Sanremo, dove Domenico 'Mimmò Massari, l'uomo che sabato sera ha freddato a colpi di pistola l'ex moglie Deborah Ballesio all'interno di un ristorante di Savona, si è presentato spontaneamente costituendosi alle forze dell'ordine che da ore lo cercavano in tutta la Liguria e nel resto d'Italia. Una fuga dopo il delitto durata poco più di 24 ore e terminata a Sanremo, dove Massari era già stato detenuto e aveva scontato 2 anni di carcere per i suoi trascorsi giudiziari, dopo aver dato fuoco al locale della ex moglie e dopo le denunce per molestie nei confronti della donna. L'uomo è stato riconosciuto dagli agenti penitenziari: rispetto alla foto diffusa dagli inquirenti nelle ore delle ricerche era senza baffi e con i capelli corti. «Vi conosco, sono stato qui», le poche parole dette agli agenti.

