Fare la sauna fa bene alla salute: riduce il rischio di malattie cardiovascolari

di Salvatore Maria Ferrarelli

Per molti atleti, una sessione dipost allenamento è la ricompensa per il duro lavoro svolto. Ma un nuovo studio fornisce un ulteriore prova che le saune fanno bene.Un articolo pubblicato sulla rivistaha rilevato che la sauna riduce significativamente il rischio didi una persona."I risultati sono molto forti", ha detto il coautore dello studio, ricercatore presso l'Università di Bristol nel Regno Unito, intervistato dal. "Coloro che hanno fatto una sauna quattro o sette volte alla settimana avevano circa il 60% in meno di probabilità di avere un ictus rispetto alle persone che hanno fatto solo una sauna alla settimana" aggiunge il ricercatore inglese.Lo studio è stato svolto, dove le saune sono così comuni che quasi tutte le case ne hanno una.Per circa 15 anni, i ricercatori hanno monitoratoadulti e hanno chiesto loro di compilare sondaggi sul loro utilizzo della sauna e altre abitudini di vita. Inoltre all'inizio del trial i partecipanti sono stati sottoposti a numerosi test di salute.Durante il periodo considerato,persone hanno avuto un. Con tali dati i ricercatori hanno calcolato il tasso di ictus ognipersone per tre gruppi diversi: coloro che hanno utilizzato una sauna una volta alla settimana, due o tre volte alla settimana o quattro o sette volte alla settimana. Il risultato vede una marcata disparità tra coloro che usano lecon 2,8 infarti ogni 1000 persone e quelli che lache presenta 8,1 infarti su 1000 persone.Il rischio complessivo di ictus dei soggetti considerati nello studio era relativamente bassa ma ottiene un diverso risultato quando si traduce nella probabilità per i soggetti sovrappeso, che usano sauna, di avere malattie cardiovascolari inferiore al 60% mentre senza la probabilità sale oltre l'80%.A causa della popolarità delle saune in Finlandia, la maggior parte delle persone considerate nello studio ne ha fatto uso almeno una volta alla settimana, gli studiosi notano, quindi che sono necessarie ulteriori ricerche per confrontare i risultati degli utilizzatori di sauna con quelli che non la usano mai.